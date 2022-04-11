شاهد .. أتتذكرون مكرم ابن الحاج متولي في المسلسل الشهير.. هكذا أصبح شكله اليوم والصدمة المزلزلة في والدته النجمة الشهيرة !!

انت الان تتابع خبر أتتذكرون مكرم ابن الحاج متولي في المسلسل الشهير.. هكذا أصبح شكله اليوم والصدمة المزلزلة في والدته النجمة الشهيرة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

الفنان الشاب أحمد الدمرداش عمه هو الفنان والمخرج الراحل نور الدمرداش ووالده هو الفنان مصطفى الدمردا.

وأما والدته فهي الفنانة سامية أمين، وزوجة عمه هي الفنانة القديرة كريمة مختار، وابن عمه هو الإعلامي معتز الدمرداش.

فقد كان موهوب فنيا منذ صغره لعشقه للتمثيل وكان يؤدي أدواره باحتراف وبراعة في جميع أعماله مما أدى إلى شهرته الواسعة في الوسط الفني فهو دائمًا ما يحب التنوع في أدواره.

وقد نال شهرة واسعة بعد مشاركته المميزة بمسلسل “عائلة الحاج متولي” وهو المسلسل الذي حقق نجاحاً باهراً عند عرضه الأول على الشاشات المصرية وحتي عندما يعرض الي الان يجذب الكثير لمشاهدته مرة اخري.

نشأته وبداياته الفنية

الفنان أحمد الدمرداش من مواليد محافظة القاهرة في يوم 29 نوفمبر لعام 1976 وهناك تاريخ اخر متداول عن مولده وهو الـ 27 من شهر يوليو لعام 1977 .

وقد بدأ الفنان أحمد الدمرداش مسيرته الفنية عام 1986 وهو طفل في مسلسل “زهور من نور” مع الفنانة صفاء ابو السعود و”شرخ في جدار الحب” مع ليلي طاهر لكن بدايته الحقيقية كفنان صاعد كانت عام 2000 بمسلسل “حديقة الشر”.

وقد قدم الفنان أحمد الدمرداش طوال 35 عاما فنيا اكثر من 65 عملا مابين التلفزيون والمسرح بدون اي مشاركات سينمائية.

حياته الأسرية

الفنان أحمد الدمرداش احتفل بحفل زفافه على هايدى علاء ابنة رجل الأعمال علاء شفيع في عام 2010 وذلك بفندق موفمبيك مدينة الإنتاج الإعلامى، فقد فضل الفنان الزواج من خارج الوسط الفني.

وكان فى مقدمة الحضور الفنانة كريمة مختار ونجلها الإعلامى معتز الدمرداش، فادية عبد الغنى، شريف سلامة وحرمه داليا مصطفى، أحمد زاهر، أحمد السعدنى، كريم محمود عبد العزيز، والمخرج محمد النقلى، المؤلف وليد يوسف.

وكذلك منال سلامة، مجدى كامل، مها أحمد، أحمد فتوح، فيفى عبده، شمس، أحمد صفوت، إيناس كامل، عمرو يوسف، أشرف زكى وحرمه روجينا، أيمن عزب، حسين فهمى وحرمه الفنانة لقاء سويدان.. وغيرهم ممن شاركوا العروسين الفرحة.

أعماله الفنية

شارك الفنان أحمد الدمرداش في العديد من الأعمال الفنية كان أبرزها دوره في مسلسل «عائلة الحج متولي» عام 2001.

وكان ادائه وخفة الظل التى تمتع بها فى المسلسل عامل كبير ادى الى انتشاره وشهرته للتوالي اعماله الناجحة بعد ذلك.

وكان المسلسل من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم علي راسهم الفنان نور الشريف وماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ويقال انه بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل، تم عمل جزء ثاني منه ولكن لم يتم عرضه إلى الآن.

ولم يكن هذا التعاون الوحيد مع الفنان نور الشريف حيث قدم معه ايضا دوراً مميزاً في مسلسل “حضرة المتهم أبي” عام 2006 وكذلك مسلسل “العطار والسبع بنات” عام 2002.

ومن مشاركاته الدرامية الأخري ”علي الحلوة والمرة، خلف الأبواب المغلقة، ناس من زمن فات، الحسن البصري، مقام المالطي، تلال الغضب، حرس سلاح، احنا نروح القسم، حكايات زوج معاصر، حد السكين، الليل واخره، دوائر الشك، رجل وامراتان، ازهار ، العقاب، مسك الخير،الفاضي يعمل ايه، عائلة توتو، بشري سارة، كيد النسا، الجماعة، السبع بنات، الحكر”

كما شارك الفنان أحمد الدمرداش في ست كوم “نوسة وبسبوسة، خطوة عزيزة، الشركة” وقدم اربع سهرات تلفزيونية وهما “الحب في امتحان، صورة تذكارية، يعملوها الكبار”.

كما ظهر الفنان أحمد الدمرداش في عدد من الأعمال المسرحية مؤخرا ومن بينهما مسرحية “سيرة الحب” عام 2019، “فرصة سعيدة” عام 2017، “غيبوبة” عام 2015، “نازلين المحطة الجاية” عام 2004.

ويذكر ان الفنان أحمد الدمرداش ضمن فريق عمل مسلسل “شارع 9” مع الفنانة رانيا يوسف ومحمود عبد المغني ونيرمين الفقي ونضال الشافعي والذي يتم تصويره حاليا لعرضه قريبا.

وتدور قصة المسلسل حول اختفاء ابنة رجل اعمال شهير، تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف انها قتلت في ظروف غامضة ويشترك في احداثها مجموعة من سكان شارع 9.