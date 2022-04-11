شاهد .. بالدليل القاطع.. مرتضى منصور يفضح أمام الملأ فبركة مقالب رامز جلال ويكشف مالم يجرؤ غيره الكشف عنه ! (تفاصيل مثيرة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)
لم يُثر برنامج من برامج المقالب الشهيرة على شاشات التلفزة العربية ،على أقل ، جدلاً واسعاً ومتصاعداً كما فعل برنامج رامز بنسخه المختلفة طوال السنوات الماضية.
والحقيقة أن مثار الجدل في البرنامج ينبع من تشكيك المشاهدين المتواصل في تلقائية المشاهد ومدى معرفة الضيوف من مشاهير الفن والغناء وغيرهم بما سيحدث لهم في البرنامج.
وإزاء ذلك كثُرت الأصوات التي فضحت ما سمته فبركة المقالب وعلم الضيوف بكلّ تفاصيل المقلب أو بعضها على أقل تقدير.
وعن البرنامج الرمضاني الجديد للنجم المصري رامز جلال والمسمى " رامز موفي ستار" والذي يُبث خلال أيام رمضان المبارك على شاشة إم بي سي مصر، فكثير ما خرجت أصوات تتحدث عن "فضح حقيقة فبركته للأحداث".
ولعل من أوئل هذه الشخصيات الأستاذ "مرتضى منصور" رئيس نادي الزمالك والذي أكّد فضح أبو جبل حارس النادي والمنتخب المصري للبرنامج في نسخة الجديدة.
وقال مرتضى منصور: "إن حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل طلب جواز السفر لتصوير حلقة "رامز موفي ستار" وهو ما يؤكد أن الضيوف يعلمون بالمقلب قبل السفر" حدّ إدعائه. ويقوم البرنامج في حلته الجديد على جلب ممثلين ومشاهير بقصد إيقاعهم في مقالب متنوعة رفقة النجم العالمي " فاندام" الذي يعتبر ضيفاً أساساً ودائماً في كل حلقات الموسم الجديد.
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