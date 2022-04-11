شاهد .. مين الشخص اللي تمنيتي الزواج منه ؟؟ النجمة نرمين الفقي تجيب بجرأة صادمة وبدون خجل !!

انت الان تتابع خبر مين الشخص اللي تمنيتي الزواج منه ؟؟ النجمة نرمين الفقي تجيب بجرأة صادمة وبدون خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

لم تتمنع الفنانة نرمين الفقي من كشف مواصفات فتى أحلامها الذي تتمنى الزواج منه أثناء لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON.

وقالت : "لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عايزة ومش خايفة من الزمن والوحدة".

وأضافت: "أنا كامرأة نفسي أحب وأتحب وأشعر إن الراجل إلي قدامي بيحبني بجد وفكرة الارتباط سيباها على ربنا، وعمرى ما حبيت في حياتي".

ويبلغ عمر نيرمين 49 عاماً حيث ولدت «نرمين عبد الرازق الفقي» في 21 يونيو 1972 في مَدينة الإسكندرية شمال مصر. وتَخرّجت من كلية فيكتوريا، ثُمّ تَخرّجت من كُلّيّة التِّجارة جامعة الإسكندرية. بدأَت في مجال الإعلانات في بداية التّسعينيّات كمُمثّلة إِعلاَن، ثم في مَجال التمثيل. أدت أَدوار البطولة في العديد من المسلسلات التلفزيونيّة والمسرحيّة والسينمائية. حصلت على العدِيد من الجوائز والأَوسمة كجائزة التميّز وجائزة أَحسن ممثلة.