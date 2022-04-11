شاهد .. الجمهور في صدمة مما فعله الفنان سعد الصغير مع زوجته.. اعتراف خطير عن تصرفاته الجريئة والمقرفة ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الجمهور في صدمة مما فعله الفنان سعد الصغير مع زوجته.. اعتراف خطير عن تصرفاته الجريئة والمقرفة ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأ الفنان سعد الصغير الجمهور باعترافات صادمة أدلى بها عن أم ابنائه قائلاً أنه مستعد إلى تقبيل قدم زوجته لأنها تحملت منه الكثير من التصرفات المقرفة من بينها خيانته.

وقال سعد الصغير أنه خان زوجته أكثر من مرة ومستعد إلى تقبيل قدمها لتسامحه وذلك مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها “سابع سما” لذي يعرض في شهر رمضان المبارك.

“المرأة الوحيدة التي قد أبكي إذا تركتني هي زوجتي وأم أولادي، أنا أحزنتها كثيرا وخنتها وأتأسف لها، ومستعد أن أقبل قدمها لتسامحني.”

وتابع:

“زوجتي تحملت كثيرا هي معي منذ أن كانت ثلاجة منزلنا فارغة لا يوجد بها سوى “المخلل”، كنا وقتها نعيش في الأرياف والدليل على أن الزوجة تعيش حياة كريمة أن يكون في المنزل طعاما كثيرا، وكانت تخفي الأمر عن أسرتها وتحملتني كثيرا، إذا قمت بتكريمها سأكرمها كل 3 أيام.”

وأضاف:

“تعرضت زوجتي لمواقف كثيرة بسبب المعجبات، بمجرد أن التقي بفتاة معجبة تطلب مني مثلا التقاط صورة يتصل بها أحد الأشخاص ويخبرها أنني أجلس مع فتاة، هي تحملت كثيرا.”

وأكمل:

“هي لا زالت تغير علي، هي مثل التي ربت طفلا صغيرا وتحملت ولا تريد أن يتسبب شخص في انهيار المنزل الذي بنته وأن يدخل شخص في حياتنا وينهيها.”