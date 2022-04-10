شاهد .. فضيحة مزلزلة.. نجمة مسلسل ’’من شارع الهرم إلى‘‘ تخلع ملابسها كاملة في مشهد أغضب الملايين !! (اتفرج)

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انت الان تتابع خبر فضيحة مزلزلة.. نجمة مسلسل ’’من شارع الهرم إلى‘‘ تخلع ملابسها كاملة في مشهد أغضب الملايين !! (اتفرج) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/11 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)
موجة من الغضب في المجتمع الكويتي والعربي أثارته الممثلة اللبنانية ليلى عبد الله، بعد أن ظهرت في أحد المشاهد في مسلسل من شارع الهرم إلى وهي تقوم بخلع كامل ملابسها بالتدريج داخل الحمام لتقوم بقياس وزنها.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع المشهد وتم تداول الفيديو بشكل مكثف، مرفق بالكثير من التعليقات التي انتقدت هذا المشهد، حيث كتب احد النشطاء: "مشاهد الغير محترمه لا تمثل الشعب الكويتي"، وعلق متابع آخر: "المجتمع الكويتي افضل بواجد من أمثال هؤلاء.
يذكر ان مسلسل "من شارع الهرم إلى"، قد أثار الكثير من الجدل داخل الكويت وخارجها بسبب القضايا الجريئة التي تم مناقشتها بالعمل، بالإضافة الى مشاهد وصفت بالجريئة والتي لا تشبه المجتمع الكويتي وخاصة مع وجود الراقصة في شهر فضيل، حسب رأي البعض، كما انتشر وسم #نرفض_مسلسلات_الفسق_والفجور في الكويت، وهذا ما دفع وزارة الإعلام الكويتية لإتخاذ إجراءات لمحاسبة كلّ من شارك في العمل، الذي تمّ تصويره خارج الكويت.
كما انضمّ إلى حملة انتقاد المسلسل عدد من النواب والصحافيين الذين طالبوا وزارة الإعلام بالتدخل لوقف عرضه، حيث رأوا أنّ العمل يحمل الجنسية الكويتية، ولو كان يعرض على شاشة سعودية، كما كان قد أثار غضباً مصرياً معتبرا العمل يسيئ للمرأة المصرية، بسبب دور الممثلة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور، بدور راقصة مغرية، تقيم علاقة مع رجل كويتي طمعاً بماله.
وهذا المسلسل من بطولة هدى حسين، نور الغندور، ليلى عبد الله، خالد البريكي، احمد ايراج، وغيرهم وتدور أحداثه حول طبيبة لديها 6 أبناء أطباء، ما زالت تتحمل مسؤوليتهم وتحل مشكلاتهم المعقدة رغم انهم متزوجين ولديهم أبناء.
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