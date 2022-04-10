شاهد .. فضيحة مدوية.. هذا ما فعله الفنان أحمد السعدني مع غادة عادل وفجر غضب المصريين !! (صورة)

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية.. هذا ما فعله الفنان أحمد السعدني مع غادة عادل وفجر غضب المصريين !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

دخلت الفنانة المصرية غادة عادل، ومواطنها أحمد السعدني، دائرة انتقادات الجمهور بسبب مشهد جريء في مسلسل منورة بأهلها.

فلسفة على صدر غادة!



ويظهر أحمد السعدني في المشهد، وهو يضع رأسه على صدر غادة عادل. ويقول في الحوار: “ظلم يا علياء وجودنا في الحياة ظلم”.

لترد غادة بعبارة جريئة خادشة للحياء في نظر الجمهور، حيث قالت: “طب هي الفلسفة ما تنفعش غير على صدري؟”.

وكتبت مغردة: ” مشكلتنا اننا نبحث عن العاطفة في الجنس لاننا لا نجدها عند احد قريب وهذا شئ مزعج جدا في تركيب البيولوجي لنا”.

وتساءلت أخرى: ” هو ايه القرف ده”.

وتخيل آخر أن السعدني ارتجل المشهد من نفسه، وكتب الناشط: ” تحسه مش مكتوب ف السكربيت و احمد السعدني قال ياخد شويه حنان. و غاده ادتهمله و المخرج قال cut هو ده وكله طلع مبسوط”.

ونوه آخر إلى رد فعل أبناء غادة، وعقب: ” هما عيال غاده عادل لما بيشوفوا الحاجات دي بيقولوا لنفسهم اي ولا شكلهم قدام صحابهم اي ؟ ولا دول عايشين في ايجيبت”.

منورة بأهلها

هذا ويعرض مسلسل “منورة بأهلها“ ضمن دراما رمضان تحت تصنيف 18+ على منصة ”اتفرج“التابعة لمجموعة MBC الإعلامية.

وتبدأ أحداث مسلسل “منورة بأهلها” بجريمة قتل مهاب. الشاب القادم من مدينة “السويس” إلى القاهرة.

وبعد دقائق وانتقال زمني للمستقبل يُقتل على يد أكثر من قاتل ليقع فريسة لعدة منتقمين.

ومع بدء التحقيق يتبين أن له أكثر من هوية، فكل شخص في دوائره المختلفة يعرفه باسم وشخصية مختلفين.

ويتبين لاحقاً ارتباطه بعصابة تعمل في الدعارة وتجارة الأطفال، حيث يتم إجبار فتيات على إنجاب أطفال ثم يأخذهم.

ويشارك في بطولته باسم سمرة وليلى علوي وناهد السباعي ومحمد حاتم وعباس أبو الحسن وغيرهم، وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.