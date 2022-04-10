شاهد .. هل هناك عداوة بينك وبين النجم محمد صلاح ؟؟ ساديو ماني يصدم الكل بإجابة غير متوقعة للغاية !!

انت الان تتابع خبر هل هناك عداوة بينك وبين النجم محمد صلاح ؟؟ ساديو ماني يصدم الكل بإجابة غير متوقعة للغاية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، عن حقيقة الادعاءات التي تقول إنه يتنافس مع زميله في الفريق النجم المصري، محمد صلاح، من أجل التتويج بالألقاب الفردية.

وقال ماني في حوار سابق مع مجلة "وورلد سوكر": "تودون أن أقول إن هناك عداوة، أليس كذلك؟. الإعلام يتوقع أن يحدث ذلك ولكن لكي أكون أمينا إنها حتى لم ترتق لتنافس فيما بيننا".

وأضاف النجم السنغالي "أعتقد أنكم قادرون على رؤية ذلك في علاقتنا سواء داخل أرضية الملعب أو خارجه".

وأوضح "الجميع يحاول فعل ما يتوجب عليه من أجل نجاح ليفربول. الأمر لا يتعلق بنا فقط. نحن نمثل النادي والمدينة بأقصى قدراتنا وهذا شيء نستمتع به".

وأكد ماني "محمد صلاح يحب ليفربول مثلما أفعل، وقد كان رائعا منذ انضمامه إلى النادي. فقط نريد التتويج ببطولات مع النادي. هذه هي الأولوية".

وشدد النجم السنغالي "أعلم أن باقي اللاعبين في العالم تحدث بينهم منافسة من أجل الفوز بالبطولات الفردية ولكن بالنسبة لنا فهذا شيء لا نفكر فيه كثيرا. وإن حدث ذلك فإنه يكون على سبيل المزاح وينتهي الأمر بمجرد فوز أحدنا ونكون جميعا سعداء".