أخبار اليمن : صنعاء.. الاعلان عن تخفيض في سعر الغاز المنزلي

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صنعاء.. الاعلان عن تخفيض في سعر الغاز المنزلي

أعلنت الشركة اليمنية للغاز عن تخفيض سعر الغاز المستورد من الخارج. صنعاء.. الاعلان عن تخفيض في سعر الغاز المنزليأعلنت الشركة اليمنية للغاز عن تخفيض سعر الغاز المستورد من الخارج. وأوضح الناطق الرسمي للشركة على معصار أنه نتيجة لانخفاض سعر الصرف وكون الغاز المستورد ومرتبط بمصارفة الدولار، أقرت الشركة اليمنية للغاز خفض سعر الغاز المستورد إلى ٧٧٨٣ ريال لأسطوانة الغاز الواحدة. وبين أنه سيبدأ تطبيق هذه التسعيرة من يوم غد الاثنين في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات.



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