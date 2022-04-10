شاهد .. بتعمل إيه مع المدام بالليل ؟.. متصل يصدم عمرو أديب بسؤال محرج عن لميس الحديدي وردة فعله غير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر بتعمل إيه مع المدام بالليل ؟.. متصل يصدم عمرو أديب بسؤال محرج عن لميس الحديدي وردة فعله غير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

سلط الإعلامي «عمرو أديب»، في احدى حلقات برنامجه «كل يوم»، الذي كان يقدمه على قناة «أون إي»، الضوء على الأساليب التي لا بد من اتباعها من قبل الزوجين حتى يتمكنا من التعايش سويًا وتكوين أسرة قوية.

وفي الحلقة تعرض أديب إلى سؤال محرج من أحد المتصلين على الهواء حول الطريقة التي يتعامل بها مع زوجته الإعلامية لميس الحديدي.

وقال المتصل: «أنا عايز أسأل أستاذ عمرو سؤال، أنت بتعمل إيه مع مدام لميس؟»، ليرد عليه «أديب» قائلًا: «أنا مبقولش الحقيقة خالص».

واستكمل المتصل: «برافو عليك الحقيقة بتودي في داهية أنا مبقولش أي حاجه خالص، أنا لو قولت تبقى في مشاكل، و4 سنين متجوز، وأنا بقول كده من وراها هي نايمه وقامت أهي وبصتلي».