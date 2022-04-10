شاهد .. طفل في أحضان الزعيم عادل إمام أصبح ممثل مشهور وتزوج 15 إمراة.. ومفاجأة كبرة بشأن هويته !!

انت الان تتابع خبر طفل في أحضان الزعيم عادل إمام أصبح ممثل مشهور وتزوج 15 إمراة.. ومفاجأة كبرة بشأن هويته !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

تداولت حسابات فنية مهتمة بنشر أخبار المشاهير على أنستجرام صورة للفنان عادل إمام وهو يحتضن طفلاً صغيراً أصبح فنانا شهيرا.

واتضح أن الطفل الذي في الصورة هو الفنان أحمد فلوكس، والذي شارك بالتمثيل مع عادل إمام في أعمال عديدة لعل أبرزها هي مسرحية "الواد سيد الشغال" عام 1985.

وخمن بعض المتابعين بأن الصورة من كواليس المسرحية، ولكن أحمد فلوكس كان يبلغ من العمر حينها 4 أعوام فقط، بينما يبدو في الصورة في عمر أكبر نسبياً.

وفي وقت سابق، فاجأ الفنان المصري أحمد فلوكس، جمهوره بالإعلان عن عدد زيجاته السابقة، وهو الرقم الذي صدم البعض مؤكدين أنهم لم يتوقعوا أن تبلغ عدد زيجات أحمد فلوكس لهذا الرقم.

وقال أحمد فلوكس في تصريحات صحفية، إنه تزوج مرات عديدة، كاشفاً أن عدد زيجاته بلغ الـ 15 زيجة، وهو رقم ضخم، أكد فلوكس أنه حقيقياً، وليس ادعاءً أو مبالغة منه.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم "الممر" مع النجوم أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق، ومحمد الشرنوبي، وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، وإخراج شريف عرفة.