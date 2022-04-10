شاهد .. لن تصدق كم تقاضت الفنانة ’’هدى المفتي‘‘ في مشاركتها في رامز موفي ستار !! رقم فلكي لا يتوقعة عقل !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة هدى المفتي ضيفة على برنامج رامز جلال رامز موفي ستار المختص بالمقالب المضحكة. وشهدت الحلقة الكثير من الضحك بين الفنانين إذ تعرضت لمقالب وسخرية كالعادة من رامز جعلت الحلقة فريدة من نوعها. وفي حمى الأحاديث عن مستوى الأجور التي يتقاضها الفنانون خلال مشاركتهم في حلقات البرنامج الجديد تساءل الجمهور عن المبلغ الذي تقاضاته الفنانه الشابه. ووفقاً لتداولات إعلامية فقد كشفت مصادر أن الفنانة تقاضت 16ألف دولار. وهدى المفتي ممثلة وعارضة أزياء مصرية تخرجت في كلية الآداب قسم الدراما والنقد المسرحي وبدأت حياتها العملية في سن السابعة عشر من خلال الظهور في عدد من الإعلانات التجارية. واتجهت الى التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل هذا المساء عام 2017 وساهم نجاحها في دور نادين بالمسلسل في لفت الأنظار إليها لتتوالى الأدوار الدرامية والسينمائية، في 2018 شاركت في بطولة مسلسل كإنه امبارح بدور لينا الذي ترك انطباعا جيدًا عنها وشاركت في مسلسل لدينا أقوال أخرى وفي 2019 شاركت في الموسم الثالث من مسلسل

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