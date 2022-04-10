شاهد .. غدر بدنيا سمير غانم وتزوجها.. زوجة أحمد مكي الثرية التي أخفاها عن إعلام .. جمالها خيالي ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر غدر بدنيا سمير غانم وتزوجها.. زوجة أحمد مكي الثرية التي أخفاها عن إعلام .. جمالها خيالي ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

حرص الفنان أحمد مكي، منذ سنوات نجوميته الأولى، على التحفظ على حياته الشخصية، وفصلها عن شهرته، للدرجة التي لم يعرف البعض منها أنه متزوج من سيدة أعمال، ولديه ولد اسمه أدهم.

وكشف أحمد مكي في لقاء سابق عن ابنه الوحيد الذي يدعى أدهم وهو يتحدث عن نجاح أغنيته المصورة "ناصية وقفة زمان"، حيث قال أن من أسباب قيامه بهذه الأغنية هو رغبته في تعليم ابنه أدهم القيم منذ طفولته.

ومع تصريح أحمد مكي عن ابنه، أبدى الجمهور استغرابه، حيث أن هذا يعني أنه متزوج ولكنه لم يكشف من قبل عن مسألة ارتباطه، كما إنه لم يُنشر له أي صورة من حفل زفافه في وقت سابق.

وعن زوجة أحمد مكي التي أخفاها عن الجميع، قيل إنها سيدة أعمال مصرية تزوج منها منذ عدة سنوات أي في بداية مشواره الفني، ولم يقيم حفل زفاف كبير مكتفياً بحفل بسيط للأهل فقط، بحسب موقع هي.

كما تردد أن زوجة أحمد مكي تملك سلسلة من مراكز التجميل الشهيرة في مصر، وأن العديد من النجمات تتعامل معها مثل أنغام وسمية الخشاب وغيرهن، غير إنها معروفة باسم "مكي" نسبة إلى زوجها.

ومن المعروف عن أحمد مكي إنه لا يتحدث مطلقاً عن حياته الخاصة، حتى في فترة اختفائه عن الساحة الفنية لم يعرف عنه أي شخص مسألة مرضه الخطير، ليفاجئ الجميع بتفاصيل الفيروس النادر الذي أصاب الكبد والطحال، وكيف إنه نجا من الإصابة بأعجوبة، وعاد ليستعيد نشاطه الفني من جديد بعد هذه الأزمة الطاحنة التي مر بها.

علاقته بدنيا سمير غانم

قبل سنوات انتشرت أقاويل تفيد بأن الفنان أحمد مكي رفض الزواج من الفنانة دنيا سمير غانم بعد قصة حب نشأت بينهما في العديد من أعمالهم الفنية.

وكشف النجم الراحل سمير غانم في إحدى تصريحاته الصحفية، أن ابنته وأحمد مكي أصدقاء جداً ولم تتم خطوبتهما كما أشيع، وانتشرت شائعة قصة حبهما كسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن تردد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز أخبرت أحد المقربين إليها بخبر الخطوبة في إحدى جلسات الدردشة وذلك قبل زواجها من زوجها الحالي الإعلامي رامي رضوان.

ويُعرض حاليا لأحمد مكي مسلسل "الكبير أوى6 " ويشاركه فيه العديد من النجوم، على رأسهم بيومي فؤاد، رحمة أحمد، وسما إبراهيم، هشام إسماعيل، وباقة لامعة من نجوم الفن