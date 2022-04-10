شاهد .. الإعلامية دعاء فاروق تلقن لقاء الخميسي درساً قاسياً لن تنساه أبداً .. لن تصدق ماذا قالت ؟؟

انت الان تتابع خبر الإعلامية دعاء فاروق تلقن لقاء الخميسي درساً قاسياً لن تنساه أبداً .. لن تصدق ماذا قالت ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

أعربت الإعلامية دعاء فاروق عن استيائها بطريقة ساخرة من تصريح الفنانة لقاء الخميسي التي قالت فيه: إحنا مش محتاجين أشخاص زينا يفسرولنا الدين، إحنا محتاجين نقرأ ونتعلم ونفكر ونتعلم نحب ونتفهم... كفاية بقا أفكار مسمومة زهقنا.

لتعلق دعاء فاروق بقوة قائلة عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك: " تمام يا أستاذة عندك حق.. إنتي صح إحنا حتى مش محتاجين أشخاص زينا يفسروا لنا الفلسفة وعلم النفس مفيش أسهل من علم النفس علي فكرة.. كتب علم النفس مرمية برخص التراب في سور الأزبكية نشتري ونذاكر ونفهم ونتفهم ونحب ونتحب ونقب علي وش علم النفس بقي.. ليه نحترم أستاذ علم النفس اللي درس وخد دكتوراه في تخصص معين في فرع من فروع علم النفس ايه الزهق ده؟؟ احنا زهقنا بصراحة من الناس اللي بتتخصص دى يا جماعة"

وتابعت فاروق: "... ارموا التخصصات دى كلها في الزبالة.. اوعوا بقي يا كماحة أنا زهقت.. أي علم في الدنيا لا يكيل بالبتنجان علوم شرعية وعلوم فقهية وعلوم جيولوجية وعلوم مقارنة أديان وايه علم الاجتماع ده كمان ؟؟؟ ده مفيش أسهل من اننا نشتري كتاب علم الاجتماع لابن خلدون ونقراه ونبقي أساتذة علم اجتماع علي سن ورمح ..

واستكملت المنشور قائلة: "وايه ابن خلدون ده راخر ؟!!! هو احسن مني في ايه ؟؟؟ عنده مخ وانا معنديش يعني ؟؟ ... طب ده لو جه دلوقتي انا هعرفه مقامه ... ولا هيعرف حاجة في علم الاجتماع بتاعنا دلوقتي.... الدنيا اتغيرت جدا وانتو لسه بترجعوا لابن خلدون ؟؟!!!!

ده تخلف ورجعية وعربية كارو ماشية بظهرها عالكوبري ... وايه ابن سينا ولا الرازي ولا ابن النفيس مين الناس دى يا جماعة احرقوا الكتب الكئيبة دى خلينا نفرفش كده ونبدأ علي نضافة بقي ... العلم في الراس مش في الكراس يا جدع.