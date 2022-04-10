شاهد .. إيه هو الفيلم الوحيد اللي ندمت على تقديمه ؟؟ الزعيم عادل إمام يجيب بجرأة غير مسبوقة .. لن تتوقع ماهو !!

انت الان تتابع خبر إيه هو الفيلم الوحيد اللي ندمت على تقديمه ؟؟ الزعيم عادل إمام يجيب بجرأة غير مسبوقة .. لن تتوقع ماهو !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)
قدم الفنان عادل إمام أكثر من 200 عمل فني متنوع بين السينما والمسرح والدراما، ما جعله زعيم الوسط الفني.
ويتردد في كثير من الأحيان عن ندم بعض الفنانين من تقديم عمل فني معين، وأنه لو عاد به الزمن لم يقوم بتأديته أو تقديمه للجمهور، وهذا ما حدث مع الزعيم.
حيث قال عادل إمام في عدد من حواراته الصحفية، إنه نادم على مشاركته في فيلم “سيد درويش” وذلك بسبب الدور الذي قام به فكان “صبي عالمة” مع كرم مطاوع.
وأكد الزعيم أنه يرى هذا الدور سقطة في تاريخه الفني ويريد محوه من تاريخ السينما كلها وأنه نادم على تمثيل مثل هذا الدور.
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