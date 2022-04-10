شاهد .. صدمة تزلزل الوسط الفني.. وفاة أشهر فنانة في تاريخ السينما .. لن تصدق من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة تزلزل الوسط الفني.. وفاة أشهر فنانة في تاريخ السينما .. لن تصدق من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

توفت الفنانة ليلى نصر، عن عمر ناهز الـ 84 عاماً بعد سنوات طويلة من الاعمال الفنية الناجحة.

أعلن المخرج مجدي الناظر عن وفاة الفنانة ليلى نصر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشر صورة لها، معلقاً عليها: «وفاة الفنانة ليلى نصر .. إنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن ليلى نصر ممثلة مصرية، ولدت عام 1938، كان أول أعمالها فيلم: قلب في الظلام، عام 1960، لتتوالى اعمالها بعد ذلك في السينما والتليفزيون، ومن أشهرها: “ذئاب الجبل، التوأم، حديث الصباح والمساء، عصافير النيل”.