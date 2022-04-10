شاهد .. لن تصدق كم تقاضت النجمة يسرا مقابل مشاركتها في مسلسل أحلام سعيدة.. رقم كبير لا يصدقة بشر !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تقاضت النجمة يسرا مقابل مشاركتها في مسلسل أحلام سعيدة.. رقم كبير لا يصدقة بشر !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

شهدت قصة مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا، معدلات بحث عالية مؤخرا عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك بالتزامن مع بدء عرض أولى حلقات العمل الفني، والذي من المقرر أن تكون مساء اليوم في إطار دراما رمضان 2022، إذ يشارك في بطولته نخبة من الفنانات.

وتدور أحداث قصة مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا في إطار اجتماعي كوميدي، بين 3 سيدات تجمعهم الظروف سويًا، ومن ثم يبدأن في مواجهة المشكلات غير المتوقعة التي تضعهن في مفارقات طريفة.

وتجسد الفنانة يسرا شخصية سيدة أرستقراطية تدعى «ديدي هانم»، ضمن أحداث العمل في إطار دراما رمضان 2022.

وبجسب مصادر اعلامية مطلعة فقد حصلت الفنانة يسرى على 20 مليون جنية مقابل المشاركة في مسلسل أحلام سعيدة.

مسلسل أحلام سعيدة بطولة نسائية جماعية، إذ يشارك في التمثيل كل من يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، ومن تأليف الكاتبة هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.