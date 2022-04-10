شاهد .. بعد خبر طلاقها.. لن تصدق ماذا فعلت النجمة المصرية ’’ياسمين صبري‘‘ وصدمت كل جمهورها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد خبر طلاقها.. لن تصدق ماذا فعلت النجمة المصرية ’’ياسمين صبري‘‘ وصدمت كل جمهورها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد تجاهل استمر أسبوعا كاملا، قدمت النجمة ياسمين صبري أول رد على أنباء انفصالها عن الملياردير أحمد أبو هشيمة، والتي انطلقت مؤخرا على خلفية إشاعة أخرى أكدت ارتباطه بفنانة عربية مؤخرا، واختارت ياسمين أن يكون الرد غير مباشر ولكنه يتضمن تأكيدا على تواجدها حاليا برفقة زوجها.

ياسمين صبري، نشرت عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام صورة مقسمة إلى نصفين لمشهد على البحر، الأولى من حسابها والثانية التقطت بنفس التوقيت من حساب زوجها أبو هشيمة، واكتفت بوضع تعليق من كلمة واحدة قائلة: الله، وكأنها تنشر الصورة لمجرد التعبير عن إعجابها بالمشهد الطبيعي الساحر.

يذكر أن أنباء انفصال ياسمين صبري عن أبوهشيمة تكررت ثلاث مرات في آخر شهر، ولكن اللافت أن الشائعة الأخيرة تضمنت تفاصيل عن ارتباط أبو هشيمة بفنانة عربية قيل إنها لبنانية، وتم الترويج للخبر عبر حسابات عدد من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، ودخلت القصة حيز السخرية، بعد استخدام مشهد ارتداء رحمة أحمد ل"التايجر" في الجزء السادس من "الكبير أوي" لتحويل القصة برمتها إلى كوميكس ساخر يشير إلى أن أبو هشيمة وجد ضالته عند فنانة أخرى ترتدي التايجر.

وسبق أن تم ترويج عدة تغريدات لياسمين صبري للتأكيد على حدوث الطلاق، وبخاصة تغريدة تقول فيها: أمور من الصعب قولها وفعلها ولكنها ستقويك وتحررك، من بينها المصارحة بما يصعب البوح به والمواجهة المباشرة، الوقوف أمام المرآة من دون اتخاذ وضعيات تحسينية وقبول نفسك كما أنت".

تابعت ياسمين صبري: قول كلمات جميلة لنفسك والتحدث معها كأنها أهم شخص قابلته. مسامحة من آذوك والتخلص من الحقد، لأن ما قاموا به يمثلهم ولا علاقة له بك. وفي النهاية التخلص من هوس ما يقوله الآخرون عنكِ وكيف يرونك.