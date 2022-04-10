شاهد .. ليس فاندام.. أشهر نجم في هوليوود كان سيشارك رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار.. والصدمة في هويته !

انت الان تتابع خبر ليس فاندام.. أشهر نجم في هوليوود كان سيشارك رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار.. والصدمة في هويته ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت مصادر فنية أن ثمة ثلاثة أسماء وضعت في قائمة الاختيار للتعاون مع أحدها في برنامج رامز موفي ستار​ الذي يقدمه الممثل المصري ​رامز جلال​.

وأوضحت المصادر أن النجوم هم ​أرنولد شوارزنيغر​ و​نيكولاس كيدج​ و​جان كلود فاندام​ .

وأشارت إلى أن كيدغ رفض الفكرة تماماً رغم المغريات المالية اما أرنولد شوارزنيغر فقد كان مصاباً بالمرض حين تم التفاوض معه، وأيضاً اعتذر عن المشاركة في الفكرة حتى وقع الاختيار على جان كلود فاندام الذي تم إبرام اتفاق رسمي معه و حصل على أجره قبل أن يقف أمام الكاميرا.

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

ويتعرض الضيوف بعد ذلك لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال الهرب بالعربة، كما يخيفهم رامز جلال الذي يحل محل فان دام في الخفاء بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف.

ويشهد برنامج "رامز موفي ستار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءاً من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين، وليزيد رامز جلال من أجواء الأكشن في البرنامج، استعان هذا العام بالنجم العالمي جان كلود فان دام.