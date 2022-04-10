انت الان تتابع خبر هذه الطفلة كبرت و أصبحت من أشهر الفنانات وتزوجت من نجم سينمائي.. لن تصدق من تكون؟ (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفلة ومرفق معها تعليق وهو: هذه الطفلة أصبحت فنانة شهيرة جميلة وتزوجت من نجم سينمائي.. لن تصدق من تكون؟، مما أثارت حالة من الجدل متسائلين عن هويتها.

وبعد البحث، تبين أن تلك الممثلة هي الفنانة المعتزلة “شهيرة” أرملة الممثل الراحل ​محمود ياسين، وخطفت الأنظار بجمالها وبرائتها على الصورة المتداولة، حيث أنها كانت جميلة منذ طفولتها. وكانت قد نشرت الفنانة شهيرة تلك الصورة من قبل على حسابها عبر فيس بوك، وكتبت: “أنا وأنا بريئة”، ونالت هذه الصورة عددا كبيرا من التعليقات بين متابعيها عبر السوشيال ميديا، وعلق أحدهم وكتب:”قمر 14″، “جميلة الجميلات”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. هذه الطفلة كبرت و أصبحت من أشهر الفنانات وتزوجت من نجم سينمائي.. لن تصدق من تكون؟ (اتفرج الصورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.