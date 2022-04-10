شاهد .. أنتشار صورة غير متوقعة تجمع والدة النجمة بوسي ونورا مع شقيقتهما الثالثة.. والجمهور مصدوم !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)
القديرة بوسي منذ طفولتها وهي تعشق الفن، بدأت مشوارها الفني ومرت من خلاله بمحطات عديدة تنوعت ما بين السينما والدراما في الوقت الذي اعتزلت فيه شقيقتها الفنانة نورا التمثيل وارتدت الحجاب.
الشقيقتان اللتان اشتهرتا في مجال الفن لم يعرف أحد الكثير عن حياتهما باستثناء حياة بوسي مع زوجها الراحل نور الشريف وزيجات الفنانة نورا التي باءت بالفشل.
في صورة نادرة ظهرت نورا وبوسي مع شقيقة ثالثة لهما وظهرت لأول مرة والدتهما والتي تشبههما إلى حد كبير.
ارتبطت بوسي بقصة حب كبيرة مع الفنان الراحل نور الشريف وتكللت بالزواج الذي دام لعقود قبل أن يحدث الانفصال المفاجئ ثم العودة مرة أخرى في الأيام الأخيرة من حياة الفنان الراحل.
وعلق الجمهور على صورة الفنانة بوسي: "اختك الخيرة احلى بكثير من الفنانتين.
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