شاهد .. مين تفضل من زوجاتك رانيا يوسف وإلا نادية الجندي؟ .. محمد مختار صدم الكل بإجابته الغير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر مين تفضل من زوجاتك رانيا يوسف وإلا نادية الجندي؟ .. محمد مختار صدم الكل بإجابته الغير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

حل المنتج محمد ختار مؤخراًضيفاً في برنامج بالخط العريض والذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب عبر شاشة الحياة، حيث عبر أنه لم يشعر بفرق عندما تزوج الفنانة نادية الجندي التي تكبره في العمر والفنانة رانيا يوسف التي تصغره بسنوات مشيرا إلى أن الاثنتان تتمتعان بروح شبابية.

وأضاف محمد مختار أنه لم يحس بأي فرق بين الاثنتين لأنهم بيمتازوا بالروح الشبابية وممارسة الرياضة"

ووصف المنتج محمد مختار الفنانة نادية الجندي بأنها كانت الحصان الرابح، وانها متميزة في أعمالهما الفنية المشتركة مشيرا إلى أنه كان لا يمانع تعاونها مع منتجين آخرين، وقد اثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً، حيث وصفها المتابعون أنها صريحة.

وأضاف مختار أن هناك دورا واحد نجح لنادية الجندي بعيدا عنه وهو فيلم "الخادمة" مضيفا "احنا كنا بنفصل الدور لنادية الجندي".

محمد مختار هو الزوج الأول لرانيا يوسف، حيث تطلقت منه بعد إنجابها طفلتين منه، وتزوجت بعده مرتين وتطلقت أيضا، فيما كان المنتج محمد مختار هو الزوج الثاني للنجمة نادية الجندي، ورغم انفصالهما منذ سنوات طويلة، ولكنه لا يزال صديقها المقرب.

وفي سياق متصل، كانت رانيا يوسف ضيفة رامز جلال في برنامج رامز موڤي ستار في حلقته السابعة، وكانت حلقة مثيرة ورائعة كما وصفها المشاهدون.