شاهد .. لن تصدق كم دفع تركي آل الشيخ للنجم العالمي (فان دام) مقابل المشاركة في برنامج رامز موڤي ستار.. ثروة طائلة وكبيرة !

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم دفع تركي آل الشيخ للنجم العالمي (فان دام) مقابل المشاركة في برنامج رامز موڤي ستار.. ثروة طائلة وكبيرة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

مثّل ظهور نجم الأكشن الهوليوودي البلجيكي الأصل جان كلود فان دام في برنامج رامز موفي ستار، مفاجأة كبرى وغير متوقعة للجمهور والضيوف أيضاً حيث لم يتوقع الضيوف أن يشارك فاندام في المقلب، خاصة أن أجره مرتفع للغاية.

وكشفت مصادر خاصة، عن أن المفاوضات بدأت بين الهيئة العامة للترفيه السعودية، وقنوات MBC من جهة، والوكالة الممثلة للنجم فاندام، من جهة أخرى وسافر المستشار ترك آل شيخ مع رامز جلال، وتم عرض الأمر على فاندام، الذي رحب بالفكرة، خاصة أنه لا يعمل منذ فترة، ويعلم كم محبيه في الوطن العربي.

وأشارت المصادر، إلى أن الوكالة طلبت مبلغ 300 الف دولار يوميا، وكان الإتفاق على 10 أيام تصوير، وبعد مفاوضات تم التوصل إلى 210 الف دولار لليوم، والا يتخطى العمل 10 أيام، والا يرتفع الأجر الى 230 الف دولار يوميا، وهو ما حدث بالفعل، حيث استغرق التصوير 13 يوم، وتمت المفاوضات بيسر نتيجة رغبة فاندام التي حسمت الأمر.

وبحسبة بسيطة يكون فاندام قد حصل على 2 مليون و 790 الف دولار، أي 51 مليون و 140 الف جنيه مصري، في حين حصل رامزعلى 3 ملايين ونصف المليون دولار، في حين بلغت التكلفة النهائية للبرنامج 11 مليون دولار، ليحطم الرقم القياسي كأعلى البرامج إنتاجا.

وتم التصوير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في جو من الاثارة والتشويق والرعب، حيث الامكانات المادية والفنية الهائلة، وتفننت مجموعة العمل في إبداع طريقة جديدة للإيقاع بالنجوم، منهم صابرين وياسمين صبري، غادة عادل، محمد أنور، سنتيا خليفة، ونجمي الأهلي عمرو السولية وبدر بانون.

وتدور فكرة برنامج هذا الموسم، حول تصوير فيلم بطولة الفنان فان دام، ودعوة الضيف الى المشاركة في 5 مشاهد أمام بطل العمل فاندام، ويسافر الفنان إلى السعودية لتمثيل المشاهد والتدرب على الدور قبل البدء في التصوير، بينما يتم إقناع الرياضيين بالمشاركة في إعلان أحذية رياضية بمشاركة فاندام.

ويستدرج رامز الفنان إلى جسر عن طريق سيارة شيفروليه كمارو ZL1 مكشوفة موديل 2013 معدلة، ثم يوهمه بالسقوط في بحيرة تحت الجسر مليئة بالكثير تماسيح، ثم يظهر رامز ويكشف عن هويته الحقيقية فجأة.