شاهد .. خبر مُحزن.. نتفليكس تعلق على مسلسل ’’الكبير أوي 6‘‘ وتتهمه بسرقة افكار عمل درامي خاص بها !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر خبر مُحزن.. نتفليكس تعلق على مسلسل ’’الكبير أوي 6‘‘ وتتهمه بسرقة افكار عمل درامي خاص بها !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

علقت شبكة Netflix على تقليد مسلسل الكبير أوي 6 لمسلسلها الكوري الشهير لعبة الحبار عبر الحساب الرسمي على Facebook خلال أحداث الحلقة السابعة.

وشهدت الحلقة أحداثا كوميدية بعدما وجد أهالي "المزاريطة" أنفسهم داخل "لعبة الحبار" أو "لعبة السبيط" كما أطلقوا عليها، وخاضوا أول تحدي مع بعض التغييرات في اللعبة.

ونشرت Netflix صورة لإحدى شخصيات مسلسل "لعبة الحبار" Squid Game وهو الرجل العجوز الذي كان يرتدي الرقم "001" خلال اللعب، وكتبت تعقيبا: "الكبير أوي … أووي".

وأضافت في تعليق على الصورة مستخدمة جملة "الكبير" الشهيرة "جزرة وقطمها جحش".

وفي مسلسل "الكبير أوي 6" نرى أن "الكبير" هو من يرتدي الرقم "001" نفس رقم الرجل العجوز، وهو ما يعتبر اتهام غير مباشر بأن المسلسل مقتبص من مسلسل لعبة الحبار الخاص بنتفليكس.

واستيقظ أهالي المزاريطة ليجدوا أنفسهم في مكان غريب ويرتدون ملابس واحدة باللون الأخضر، ولا يعرفون أين هم أو من أخذهم إلى هذا المكان إلا أولاد "الكبير" "العترة" و"جوني" فهما أنهما داخل "لعبة الحبار"، حاول "الكبير" إقناع الجميع بالخروج من "اللعبة" لكنهم أصروا على اللعب ليكتشفوا بعدها أن من يخسر يقتل ولم يتمكنوا من الهروب.

مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب سماء إبراهيم وغيرهم من النجوم.

المسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي. ويعرض مسلسل "الكبير أوي" على قناة ON الساعة 6:20 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي كما يعرض عبر قناة "حكايات" الساعة 6:30 مساء، إعادة أولى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، إعادة ثانية الساعة 6:30 صباحا، إعادة ثالثة الساعة 12:30 ظهرا.