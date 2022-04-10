شاهد .. مبلغ خيالي قدمه الممثل رامز جلال لـ كيروش في برنامج رامز موڤي ستار.. الرقم كبير لدرجة صدم كل من سمعه !!

انت الان تتابع خبر مبلغ خيالي قدمه الممثل رامز جلال لـ كيروش في برنامج رامز موڤي ستار.. الرقم كبير لدرجة صدم كل من سمعه !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)
كشف الإعلامي محمد شبانة مؤخراً عن عرض لا يصدق قدمه رامز جلال إلى المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم كارلوس كيروش مقابل الوقوع ضحية لمقلبه رامز موفي ستار ولكن الأخير رفض.
شبانه قال إن كيروش رفض الظهور في برنامج رامز جلال، مقابل نصف مليون دولار، لأنه كانت لدى المنتخب المصري مباراة حاسمة ضد السنغال والذي انتهت بتأهل السنغال لنهائيات كأس العالم وخروج منتخب مصر.
وتابع الإعلامي: "رأى كيروش أن المنتخب كان مقبل على مرحلة حاسمة ومصيرية في تاريخه للتأهل إلى كأس العالم.
وختم تصريحاته بالقول: كانت فترة تحتاج تركيزا من جميع الأطراف، كما أن الظهور في برنامج مقالب بعد انتهاء الدور الحاسم مهما كانت النتيجة فيه استهتار بمشاعر المصريين في حالة الإخفاق أو استغلال الإنجاز لتحقيق مكاسب خاصة في حالة التأهل".
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