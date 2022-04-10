شاهد .. حبس النجمة الشهيرة ’’زينب العسكري‘‘ من قبل زوجها ومنعها من التمثيل نهائياً .. وهذه الحقيقة !

انت الان تتابع خبر حبس النجمة الشهيرة ’’زينب العسكري‘‘ من قبل زوجها ومنعها من التمثيل نهائياً .. وهذه الحقيقة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

ردت الممثلة البحرينية ​​زينب العسكري​​ على عدد من الأفراد الذين أطلقوا شائعات تفيد أن زوجها قد منعها من التمثيل بسبب غيرته عليها مؤكدة أن قرار الإبتعاد عن الوسط الفني كان من أجل الاهتمام بأسرتها وأطفالها.

وقالت العسكري: "كانت تخرج إشاعات أن زوجي حابسني أو مانعني من أن أكون موجودة، أبداً لم يحدث، هذه كانت رغبتي، أنا مجنونة أطفال ولكن مع عملي كنت مشغولة دائماً في التصوير لذا قررت الابتعاد عن المجال".



وأكدت زينب العسكري في حوارها مع الإعلامي علي العلياني، إلى أن زوجها يحب أن يكون ظهورها على الشاشة جميلا دائما "لا يريد أن أضحي بما قدمته طوال السنوات السابقة".