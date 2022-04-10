انت الان تتابع خبر حبس النجمة الشهيرة ’’زينب العسكري‘‘ من قبل زوجها ومنعها من التمثيل نهائياً .. وهذه الحقيقة ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)
ردت الممثلة البحرينية زينب العسكري على عدد من الأفراد الذين أطلقوا شائعات تفيد أن زوجها قد منعها من التمثيل بسبب غيرته عليها مؤكدة أن قرار الإبتعاد عن الوسط الفني كان من أجل الاهتمام بأسرتها وأطفالها.
وقالت العسكري: "كانت تخرج إشاعات أن زوجي حابسني أو مانعني من أن أكون موجودة، أبداً لم يحدث، هذه كانت رغبتي، أنا مجنونة أطفال ولكن مع عملي كنت مشغولة دائماً في التصوير لذا قررت الابتعاد عن المجال".
وأكدت زينب العسكري في حوارها مع الإعلامي علي العلياني، إلى أن زوجها يحب أن يكون ظهورها على الشاشة جميلا دائما "لا يريد أن أضحي بما قدمته طوال السنوات السابقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. حبس النجمة الشهيرة ’’زينب العسكري‘‘ من قبل زوجها ومنعها من التمثيل نهائياً .. وهذه الحقيقة ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.