شاهد .. الفنانة اللبنانية ’’نانسي عجرم‘‘ تزف هذا الخبر السار لكل محبيها في العالم العربي !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة اللبنانية ’’نانسي عجرم‘‘ تزف هذا الخبر السار لكل محبيها في العالم العربي !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

بعد أقل من شهر على طرحه، تخطى فيديو كليب أغنية ما تعتذر للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ عتبة الـ 8 مليون مشاهدة، ولا يزال ضمن قائمة التوب 10 على يوتيوب.

ونشرت نانسي عجرم عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورة وثقت فيها النجاح الذي حققته الاغنية، وزفت الخبر لمتابعيها.



ويحكي الكليب قصة خيانة زوج نانسي عجرم لها، والذي لعب دوره الممثل اللبناني ​رودني حداد​، والذي ترفض أن تسامحه بعد غلطته.



الأغنية كلمات وألحان ​نبيل خوري​، توزيع موسيقي ​باسم رزق​ والفيديو كليب من إخراج المخرج سمير سرياني.