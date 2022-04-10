شاهد .. ثروة نجم طاش ما طاش الفنان عبدالله السدحان أثارت ضجة غير مسبوقة.. لن تصدق الرقم الخيالي !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)
لا يختلف اثنان على أن للفنانين والممثلين من المملكة العربية السعودية قاعدة جماهرية كبيرة جعلت أعمالهم مطلوبة في كل البلدان الخليجية.
وكل هذه الاعمال التي شاركوا بها أدت الى انتشارهم الواسع، كما أضافت إلى ثرواتهم مبالغ كبيرة جدا.
ويعد الممثل ناصر القصبي أغنى الممثلين في السعودية، بحسب آخر دراسة أقيمت حول هذا الموضوع، وتبلغ ثروته حوالى 10 مليون دولار.
في المرتبة الثانية الممثل فايز المالكي وتصل ثروته الى 6 ملايين دولار أميركي، الممثل عبدالله السدحان في المركز الثالث مع ثروة تصل الى 4.5 ملايين دولار.
وفي سياق متصل، حل الفنان عبدالله السدحان ضيفاً على الفنان راكز جلال في برنامجه "رامز موڤي ستار".
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