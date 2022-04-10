شاهد .. هكذا فضحت غادة عادل بزلة لسان فبركة برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ ! والمفاجأة المزلزلة في دور أبوجبل ومرتضى منصور !!

انت الان تتابع خبر هكذا فضحت غادة عادل بزلة لسان فبركة برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ ! والمفاجأة المزلزلة في دور أبوجبل ومرتضى منصور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

تسبب اعتراف الفنانة غادة عادل، خلال برنامج مقالب رامز جلال، في ترجيح كفة صحة ما أثير حول فبركة الحلقات ومعرفة الضيوف بالمقلب مسبقا قبل الذهاب لتصويره.

وفي الحلقة اعترفت غادة عادل أنها مرت بوعكة صحية قبل تصوير الحلقة، وكان تاريخ هذه الوعكة هو 6 مارس الماضي، ما يؤكد أن «غادة» قامت بتصوير المقلب بعد هذا التاريخ.

ومع وعكة غادة عادل الصحية -في الأول من مارس الماضي- قام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بفضح مقالب رامز جلال، وكشف أن حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل طلب جواز السفر لتصوير حلقة «رامز موفي ستار»، وهو ما يؤكد أن الضيوف يعلمون بالمقلب قبل السفر.

جاء ذلك عندما حلت الفنانة غادة عادل، ضيفة على الفنان رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

الفنانة المصرية دخلت في حالة من الذهول بعد أن اكتشفت أنها ضحية مقلب رامز موفي ستار، قبل أن تقوم بمحاولة ضرب رامز جلال بعنف.

وكان قد تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

هذا وكانت قد شملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، هم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.