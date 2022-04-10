شاهد .. لن تصدق كم يتقاضى الممثلون في مسلسلات رمضان.. والصدمة الكبرى في اجر محمد رمضان عن مسلسل المشوار !! رقم ضخم للغاية

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم يتقاضى الممثلون في مسلسلات رمضان.. والصدمة الكبرى في اجر محمد رمضان عن مسلسل المشوار !! رقم ضخم للغاية والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)
ينتظر الجمهور كل عام المسلسلات الرمضانية حيث تتنافس على الشاشات لتقديم الافضل للمشاهد وهذه الاعمال تتطلب ميزانيات ضخمة من تصوير واجور للممثلين.
بدو أن الفنان محمد رمضان تربع على عرش "الرقم واحد" للممثلين الأعلى أجراً خلال شهر رمضان 2022 اذ اجره في مشاركته في بطولة "المشوار" بلغ المليوني دولار. يأتي أيضاً ضمن لائحة الممثلين الاعلى أجراً الممثل المصري أحمد السقا ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022 ووصل إلى مليوني دولار وذلك لدور البطولة في مسلسل "الإختيار" الجزء الثالث.
ما اجر الممثل أمير كرارة في بطولة مسلسل "العائدون" حسب ما ذكرت بعض المصادر بلغ مليون و800 الف دولار.
أما الممثلة نيللي كريم فقد تقاضت أكثر من مليون و400 ألف دولار عن دورها في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي.
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