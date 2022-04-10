شاهد .. مفاجأة مزلزلة.. إنسحاب فاندام من برنامج رامز موفي ستار يشعل الوسط الفني.. لن تصدق بماذا حذره رامز جلال !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر مفاجأة مزلزلة.. إنسحاب فاندام من برنامج رامز موفي ستار يشعل الوسط الفني.. لن تصدق بماذا حذره رامز جلال !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

فوجئ الفنان رامز جلال بانسحاب جان كلود فان دام من حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار المذاع عبر قناة MBC مصر، والتي كان ضيفها الفنان السعودي عبد الله السدحان.

وسأل فان دام رامز إذا كان يعرف ضيف الحلقة شخصيا، فأجاب بأنه لا يعرفه، ليعلق فان دام قائلا : "كده لبش" نحن على أرضه وأنا أنسحب من الحلقة، لكن رامز حذره من عدم الحصول على أجر هذه الحلقة فتراجع عن قراره.

تلقى عبد الله السدحان سؤالا من فان دام عن آخر أعماله فأجاب بجملة نصفها بالإنجليزية ونصفها الآخر بالعربية، ليعلق رامز جلال قائلا : "إنت إتعلمت إنجليزي فين؟"

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

ويتعرض الضيوف بعد ذلك لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال الهرب بالعربة، كما يخيفهم رامز جلال الذي يحل محل فان دام في الخفاء بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف.

ويشهد برنامج "رامز موفي ستار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز