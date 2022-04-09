شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. الفنانة هدى رمزي تُبكي الكل في أحدث ظهور لها هكذا أصبح شكلها بعد أن ملأت التجاعيد وجهها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. الفنانة هدى رمزي تُبكي الكل في أحدث ظهور لها هكذا أصبح شكلها بعد أن ملأت التجاعيد وجهها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

في ظهور إعلامي جديد وفريد، ظهرت النجمة والفنانة الكبيرة المعتزلة هدى رمزى، فى صورة أسرية مع شهد ابنة شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزى، حيث نشرت شهد الصورة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: عمتي القمر.

وكان آخر ظهور للنجمة المعتزلة هدى رمزى، فى نوفمبر من العام الماضى، وذلك فى حفل عقد قران صلاح رمزى، ابن شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزى، الذى أقيم بحضور شقيقه الفنان شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن، وعدد من الأصدقاء وأسرة العروسين.

وتنتمي النجمة هدى رمزي، لفنانات الجيل الذهبى، ورغم الاعتزال المبكر قدمت أعمالا لن تنساها ذاكرة السينما، الفنانة هدى رمزي المولودة 10 نوفمبر 1958 بدأت حياتها الفنية بسن الـ17، حيث كان والدها المنتج حسن رمزى يحضر لفيلم "الرداء الأبيض"، للنجمة نجلاء فتحى وبعد اعتذار بوسى عن تجسيد دور ابنة البطلة، طلبت نجلاء من المنتج إشراك ابنته وقالت له "هدى بنت حلوة وملونة وهتنفع فى الدور".

وتعتبر "هدى" فيلم "جرى الوحوش" مع نور الشريف وحسين فهمى ومحمود عبدالعزيز العمل الأقرب لقلبها لأنها حققت الشهرة منه، كما شاركت بأفلام مميزة منها "بئر الخيانة" و"حنفى الأبهة" و"اغتصاب" و"العبقرى والحب".