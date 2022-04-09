شاهد .. تسريب أول صورة لشقيقة الفنانة ’’ميار الببلاوي‘‘ التي تبرأت منها واتهمتها بأنها مرتدة عن الإسلام !! (اتفرج)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/10 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

بعد أن كشفت الممثلة المصرية المعتزلة ​ميار الببلاوي​ السبب وراء القطيعة بينها وبين شقيقتها الصغرى، وطلبت منها مسامحتها، تداولت وسائل الإعلام المصرية مجموعة صور للشقيقة، وتظهر الصور إختلافاً واضحاً في الملابس بينهما.



وكانت ميار وفي مقابلة مع برنامج "سابع سما"، قالت: "شقيقتي لم تسامحني منذ أن اتهمتها بالردة، ويعكر صفو علاقتنا تصريحي هذا عنها، رغم أني أحب أخوتي كثيراً، لكن زوج شقيقتي مات شهيداً وهو زعلان مني. عندما قلت هذه الكلمة لأختي كانت وجهة نظري أن خلع الحجاب أمر كبير ولم أستـوعبه، وأنا مصنفة كمقدمة برامج دينية وأدرس في الجامعة وخريجة الأزهر، وحصلت على الدكتوراه في الخطاب الديني، فكنت أخشى من اتهامات الناس لي بأني لم أستطع إقناع أختي، فكيف سأقنعهم. علاقتي بشقيقتي لم تصل للقطيعة فنحن نتحدث ونتقابل باستمرار ولكن تظل هذه الكلمة مني تؤثر فيها".