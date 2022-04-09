شاهد .. هل حقاً الفنان سمير صبري لم يصلِّ لله ركعة واحدة طوال حياته ؟! الإعلامي عمرو أديب فضح كلَّ شيء وبكل جرأة !!

انت الان تتابع خبر هل حقاً الفنان سمير صبري لم يصلِّ لله ركعة واحدة طوال حياته ؟! الإعلامي عمرو أديب فضح كلَّ شيء وبكل جرأة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

على خلاف ماهو شائع عن كون الفنان المصري الكبير سمير صبري لم يصلِّ لله ركعة واحدة في حياته ، خرج الإعلامي المصري عمرو أديب مؤخراً فاضحاً حقيقة كل شيء وزيف هذا الإدعاء الباطل. ففي برنامجه الحكاية كشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل تروى لأول مرة عن الفنان سمير صبري وحياته الدينية. وقال أديب: "رأيت هذا الرجل أكثر من مرة يفرش المصلية بتاعته في مكان فيه حد عيان ويصلي ويجلس ويسبح بسبحته". الإعلامي المصري أضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر":"مفيش عزاء كان سمير صبري مش موجود فيه، ومفيش واجب بيفوته". كما واشار إلى أن : "سمير صبري عامل نص أفراح البلد ببلاش، وكان فيه زمن اللي عمل فرح وسمير صبري مش فيه كأنه متعملش".



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