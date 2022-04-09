شاهد .. لن تصدق المبلغ الذي تقاضاه عبدالله السدحان خلال مشاركته في حلقة رامز موفي ستار.. مبلغ فاق التوقعات والخيال !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنان السعودي عبدالله السدحان حل ضيفاً على برنامج رامز جلال رامز موفي ستار المختص بالمقالب المضحكة. وشهدت الحلقة الكثير من الضحك بين الفنانين إذ تعرض لمقالب وسخرية كالعادة من رامز جعلت الحلقة فريدة من نوعها. وفي حمى الأحاديث عن مستوى الأجور التي يتقاضها الفنانون خلال مشاركتهم في حلقات البرنامج الجديد تساءل الجمهور عن المبلغ الذي تقاضاه الفنان. ووفقاً لتداولات إعلامية فقد كشفت مصادر أن الفنان عبدالله السدحان تقاضى 35ألف دولار في الحلقة وهو اكثر مما حصلت عليه الفنانة غادة عادل حيثُ اشارت المصادر نفسها انها تقاضت 25 الف دولار مقابل ظهورها في رامز موفي ستار.

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