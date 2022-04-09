شاهد .. الطفلة الذي بالصورة كبرت وأصبحت من أشهر الفنانات حول العالم .. ومفاجأة بشأن هويتها !! (شاه)

انت الان تتابع خبر الطفلة الذي بالصورة كبرت وأصبحت من أشهر الفنانات حول العالم .. ومفاجأة بشأن هويتها !! (شاه) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت النجمة التركية هازال_كايا صورةً لها من طفولتها، حصدت تفاعلًا عاليًا في تركيا وبعض الدول العربية، ما يدل إلى شعبيتها وقاعدتها الجماهيرية الواسعة التي تجاوزت حدود بلادها.

هازال تنشر لأول مرة لقطة من طفولتها عبر (السوشيال ميديا)، وبدت تشبه نفسها كثيرًا ولم تتغير ملامحها، بعدما أصبحت واحدةً من أجمل الممثلات التركيات.

كتبت: (مر ٢٣ عامًا على هذه الصورة التي أشارككم بها لأول مرة).

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