شاهد .. يسرا تفجر مفاجأة وتدلي بأعترافات صادمة.. عاشرت عادل إمام وكنت مبسوطة قوي طول الوقت وكان نفسي اتجوزه ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر يسرا تفجر مفاجأة وتدلي بأعترافات صادمة.. عاشرت عادل إمام وكنت مبسوطة قوي طول الوقت وكان نفسي اتجوزه ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

أكدت النجمة المصرية يسرا، خلال استضافتها في برنامج سهرانين، مع الفنان أمير كرارة، ومعها الفنان محمد الشرنوبي، أن كواليس أعمال الزعيم عادل إمام، ممتعة ومليئة بالضحك والهزار.

ووصفت الفنانة يسرا، عادل إمام بأنه: "شرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت بتضحكي وتهزري وشرح وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة"، مشددة على أنها مازالت تتواصل معه.

وكشفت يسرا، خلال برنامج "الدوبليكس" المذاع عبر فضائية "ON"، عن علاقتها بالزعيم، قائلة: "نجحت من خلال ظهوري مع عادل إمام، وهو الفنان الوحيد الذي وافقت على أن يكتب اسمه قبلي".

وأضافت: "عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج مني لم أكن استطيع رفضه.. عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه".

وعن كواليس العمل معه في فيلم "عمارة يعقوبيان" قالت يسرا: "عادل إمام عمل كماشة عليا مرتين، مرة مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد،

بعدما عرض عليا المشاركة في الفيلم بخمسة مشاهد" وقال لي: "خليكي جدعة واعملي معانا خمسة مشاهد فاعترضت"، فقال لي: "أقري الورق ولما قرأت وافقت وقابلت الشخصية الحقيقية وقلدتها في كل شيء".

وتابعت النجمة المصرية: "لما بيحس إنه عمل مشهد حلو من المستحيل يعيده تاني"، معقبة: "عادل إمام كان لما يعمل دور شخصية فقيرة كان لازم يظهر بمظهر نظيف".

أما الكماشة الثانية، فقالت أنها كانت عندما اتصل بها عادل إمام، وطلب منها السفر إلى الإسكندرية في اليوم التالي، لأنه سيبدأ تصوير فيلم جديد - "الإنسان يعيش مرة واحدة" - خلال يومين،

فاتصلت بالمنتج ممدوح الليثي واعتذرت عن عدم المشاركة في فيلم وقعته قبل ذلك.

وأشارت الفنانة يسرا إلى أن أقرب صديقات لها في الوسط الفني هن الفنانة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة ليلى علوي.

وتحدثت يسرا عن مشاركتها ضمن لجنة تحكيم الأوسكار مؤكدة أنها شاهدت 80 فيلما واختارت 3 افلام للفوز، وفازوا بالفعل واختارت أحسن ممثلة وأحسن ممثل وأحسن فيلم واختياراتها فازت بالأوسكار بالفعل.

وتذكرت الفنانة يسرا، مواطنها الفنان الراحل رشدي أباظة قائلة: "مفيش شياكة ولا ذوق ولا معاملة لست زي رشدي اباظة".

كما تذكرت مواطنها الفنان عمر الشريف بالقول: "حدوتة مش هتكرر تاني أبدا جماله وشياكته والكلاس بتاعه وكان كاتم أسراري" وأيضًا الفنان الراحل أحمد رمزي: "كان طيب ودمه خفيف وشربات".

وتحدثت النجمة المصرية، عن زوجها خالد صالح سليم، كاشفة أنها تعرفه منذ أن كان عمرهما 7 سنوات وأنه سافر الى الخارج وتزوج ثم انفصل عن زوجته وعاد الى مصر وتزوجا منذ 25 عاما.

يذكر أن النجمين عادل إمام ويسرا، قدما مجموعة من أجرأ الأفلام في السينما المصرية والعربية، خلال مشوارهما الفني الطويل، ظهرا في بعضها في مشاهد جريئة.