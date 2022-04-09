شاهد .. أرقام ضخمة وجبارة حصل عليها نجوم الفن مقابل الظهور في برنامج رامز موفي ستار.. لن تصدق من هو صاحب أعلى أجر حتى الان ؟؟

انت الان تتابع خبر أرقام ضخمة وجبارة حصل عليها نجوم الفن مقابل الظهور في برنامج رامز موفي ستار.. لن تصدق من هو صاحب أعلى أجر حتى الان ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

تدور فكرة برنامج رامز موفي ستار هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

‎‎وقد احتلت حلقات برنامج «رامز موفي ستار» مع النجم رامز جلال المرتبة الأولى خلال الايام الماضيه في مُحركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي.

وأكثر ماكان يلفت إنتباه المشاهد هو الأجر الذي يحصل عليه الفنان من خلال ظهوره في البرنامج.

وهنا نسرد لكم ماتم تداوله في المواقع الإعلامية عن أجور الفنانين والذين ظهروا في البرنامج للسبع الحلقات الماضية.

في أول حلقة وقع الاختيار على الفنانة المصرية صابرين لتكون أولى ضحايا برنامج رامز موفي ستار، ويأتي أجر صابرين في حلقة رامز موفي ستار رمضان 2022 ما يقارب من 30 الف دولار، حسب ماذكرت المواقع الإعلامية.

وحلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، ضيفة على رامز جلال، في الحلقة الثانية من برنامجه "رامز موفي ستار"، وتقاضت الفنانة ياسمين صبري مبلغ 35 ألف دولار حسب مصادر إعلامية إيضاً.

واستقبل البرنامج في ثالث حلقاته المُطرب الشعبي حمو بيكا الذي اشتهر بأداء أغاني المهرجانات، حيث تقاضى الفنان حمو بيكا مبلغ (15 ألف دولار)، كأقل أجر حصل عليه الضيف للحلقات الأولى.

فيما حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفا علي رامز جلال في الحلقة الرابعة، وتقاضت النجمه هنا الزاهد مبلغ 25 ألف دولار.

أما الحلقة الخامسة فقد كانت ضيفة البرنامج الفنانة غادة عادل، ووفقاً لتداولات إعلامية فقد كشفت مصادر أن الفنانة غادة عادل تقاضت 40 ألف دولار، كأعلى أجر حصل عليه الضيف للحلقات الأولى.

وحل الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر ضيف على رامز جلال في الحلقة السادسة، حيث تقاضى الفنان محمد أنور مبلغ 26 ألف دولار .

أما الحلقة السابعة فكانت الفنانة رانيا يوسف هي ضيفه البرنامج، وتقاضت الفنانة رانيا يوسف مبلغ 23 ألف دولار.

يُذكر أن برنامج «رامز موفي ستار» قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.