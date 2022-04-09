أخبار اليمن : الأرصاد يحذر مجدداً: أجواء باردة خلال الساعات القادمة

الأرصاد يحذر مجدداً: أجواء باردة خلال الساعات القادمةنبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً، وفي المناطق الصحراوية من الأجواء المغبرة والحارة أثناء النهار خلال الـ 24 ساعة القادمة.

كما نبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن الصغيرة، في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، صحواً جافاً وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل قطع متفرقة من السحب المنخفضة تتخللها الركامية على الأجزاء الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وفي المناطق الساحلية يُتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل سرعتها إلى 26 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار المركز إلى أن المناطق الصحراوية قد تشهد طقساً صحواً بشكل عام وأجواء حارة جافة ومغبرة نسبياً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تصل سرعتها إلى 18عقدة تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

ومن المتوقع أن يكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.