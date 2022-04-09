شاهد .. لن تصدق ماذا وجدوا في قبر كوكب الشرق أم كلثوم.. مفاجأة صادمة ومزلزلة ارعبت كل الماري !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا وجدوا في قبر كوكب الشرق أم كلثوم.. مفاجأة صادمة ومزلزلة ارعبت كل الماري !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

تداولت بعض الأقاويل عن المطربة الراحلة أم كلثوم التي لقبها الجمهور بـكوكب الشرق، التي أثارت حالة من الجدل خلال الايام الماضية، بناء على ما تم نشره سابقا في صحيفة الأنباء الكويتية.

حيث نشرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن هناك مواطنا مصريا يدعى أبو يعقوب قام بتسجيل أصواتا مخيفة ترعب المارين، مشيرا إلى أن تلك الأصوات تخرج من قبر أم كلثوم، وقام بوضع الفيديو على موقع “يوتيوب”، عبارة عن خلفيات مركب عليها تلك الأصوات المخيفة، وأنهالت التعليقات التي تزعم أن تلك الأصوات بسبب أنها تعذب في القبر بسبب أنها كانت تغني.

وأكد عدد من رجال الدين، أن تلك الأقاويل ليس لها أي أساس من الصحة وبعيدة تماما عن الواقع، وأنها مجرد افتراءات من مجموعة من الجهلة، كما حذر الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر من الحديث عن الغيب حيث أن لا يعلمه أحد سوى الله – عز وجل-