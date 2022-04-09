شاهد .. راغب علامة يتغزل بالفنانة نانسي عجرم بكل جرأة أمام زوجها ! ردّة فعل الزوج كانت صادمة للكل !

انت الان تتابع خبر راغب علامة يتغزل بالفنانة نانسي عجرم بكل جرأة أمام زوجها ! ردّة فعل الزوج كانت صادمة للكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

ضج رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بفيديو جمع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، والفنان عاصي الحلاني وزوجته كوليت الحلاني.

وكان في رفقة الفنانين أيضاً الفنان راغب علامة وزوجته جيهان علامة، والفنان مروان خوري، على مأدبة طعام في أحد المطاعم اللبنانية.

راغب علامة في الفيديو ظهر وهو يغنّي ويتغزل بعجرم : "مغرم بيك يا نانسي عجرم"، لتردّ عليه بأغنيتها: "مية مية" أمام انظار زوجها وهو ما دفع الجمهور للتساؤل في الكومنتات هو أنت بتغير وإلا لا؟، متفاجئين من سكوت زوجها الذي ليس له مبرر.