شاهد .. متصل : غلطت مع مراتي في نهار رمضان أعمل إيه ؟؟ فتوى غير متوقعة من مبروك عطية صدمت الكل !!

انت الان تتابع خبر متصل : غلطت مع مراتي في نهار رمضان أعمل إيه ؟؟ فتوى غير متوقعة من مبروك عطية صدمت الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

وجه شخص سؤالا إلى الدكتور مبروك عطية ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر قائلا أنه ارتكب معصية ومارس العلاقة الزوجية الشرعية معها في نهار رمضان؟ هكذا تلقى ، سؤالًا من أحد متابعيه طالبًا منه النصيحة حتى يستطيع التعامل مع هذا الأمر.

قال الدكتور مبروك عطية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، مؤكدًا أن القادر على الصيام لا يفطر بغير عذر، ولكن أن يفسد المرء صيامه بمعاشرة أهله في نهار رمضان، فعليه القضاء والكفارة، وهي اطعام ستين مسكينًا، وعلى الزوجة كفارة أيضًا على أرجح أقوال الفقهاء، وقال عطية مستنكرًا: "يعني 6 آلاف جنيه عشان قضاء شهوة عشر دقايق أو ربع ساعة".

ونصح عطية السائل أن يحرص على صيامه وإن أدى الأمر إلى أن ينام في المسجد حتى يؤذن للمغرب ويبتعد عن زوجته بالنهار، "الشيطان بيزغللها في عينك في بنهار رمضان لأنه عدو مبين ونفسك أخطر من الشيطان"، وذكر عطية ما قاله العلماء من أن أعدى أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه، "المفروض أنت تعينها على الصيام وهي تعينك".

تابع :"من أهم رسائل الزواج في الإسلام هي أن يكون كلًا من الزوجين عونًا لصاحبه على طاعته، وليس عونًا على الخطأ، وقال عطية أن الله سبحانه وتعالى قال: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"، مشيرًا إلى أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد الإفطار وطوال الليل، وقال عطية إن ما يفعله السائل هو انتهاك لحرمة رمضان، قائلًا أن الصبر مطلوب في كل شيء حتى في صبر الرجل الشبق حتى يؤذن إلى المغرب".

ويندرج الجماع في نهار رمضان ضمن مُفطرات الصوم، وهي الأشياء التي تبطل الصوم إمّا بانتفاء شرطٍ من شروطه، أو باختلال ركن من أركانه.

وأصل هذه المُفطرات ثلاثة وردت في كتاب الله في سورة البقرة، حيث قال تعالى: (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ).