شاهد .. روح بوس رجل أمك.. فاندام يهين نجم مسرح مصر ’’محمد أنور‘‘ ويوجه له صفعة قاسية ومؤلمة لم يتوقعها أحد !!

انت الان تتابع خبر روح بوس رجل أمك.. فاندام يهين نجم مسرح مصر ’’محمد أنور‘‘ ويوجه له صفعة قاسية ومؤلمة لم يتوقعها أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

أستضاف رامز جلال النجم محمد أنور في برنامجه رامز موفي ستار، الذي يعرض عبر شاشة أحد القنوات التلفزيونية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية بمشاركه النجم العالمي فاندام.

وشهدت الحلقة العديد من التعليقات الساخرة والإيفيهات الكوميدية على إطلالة أنور، حيث علق رامز: أنور بيغير في المنور.. أمين صندوق مستودع الأنابيب.. كنت خليك في مسرح مصر أحسنلك.

وعبر محمد أنور عن سعادته لحظة لقاءه مع الفنان العالمي فاندام، قائلًا: أنا عاوز أوطي أبوس رجلك من كل ما أنا مبسوط، ليرد فاندام: روح بوس رجل أمك.

رامز موفي ستار ويظهر رامز جلال في الملصق الدعائي بشعر أخضر، مرتديًا قفازات سوداء، وممسكا بفانوس رمضان وبجواره إطارات سيارة وخلفة طائرة في الصحراء ودراجة نارية، على ارتفاع عالي وسيارة مكشوفة في مقدمتها جمجمة.

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة مع الفنان العالمي فاندام، حيث يكون هنا كأجواء من الإثارة والتشويق، والرعب للضيوف خلال الحلقات.

ويعتمد برنامج رامز جلال، هذا العالم على العديد من المفاجآت والموافق والمفارقات الغير متوقعة، ومشاركة النجم العالمي فاندام، كشف البرومو، وقوع العديد من مشاهير الفن، في فخ رامز، وأيضًا من نجوم الرياضة: منهم غادة عادل، سليمان عيد، سنتيا خليفة، محمد محمود، حنان مطاوع، درة، عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم.