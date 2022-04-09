شاهد .. بعد أن أصبحت سيرتها على كل لسان بعد مشهد ليلة الدخلة في الكبير أوي .. زوج ’’مربوحة‘‘ الحقيقي ينفعل ويدلي بتصريح صدم الكل !!

انت الان تتابع خبر بعد أن أصبحت سيرتها على كل لسان بعد مشهد ليلة الدخلة في الكبير أوي .. زوج ’’مربوحة‘‘ الحقيقي ينفعل ويدلي بتصريح صدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

عبر مهندس الديكور والمؤلف أحمد منصور عن استغرابه بردود الفعل التي حققتها زوجته الفنانة رحمة أحمد، بعد تألقها في الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 6.

وتصدر اسم رحمة أحمد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عقب عرض الحلقة الخامسة التي شهدت تقديمها عدد من المشاهد الكوميدية مع أحمد مكي.

وكتب أحمد منصور عن نجاح زوجته: " أنا شوفت الحلقة ورحت الشغل، رجعت لقيت سيرة مراتي علي كل لسان".

وأضاف: كل ده تمثيل، وذلك في إشارة إلى مشهدها مع أحمد مكي في ليلة الدخلة.

وشهدت أحداث الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" انضمام شخصية رئيسية جديدة للأبطال المعتادين، وهي "مربوحة" ابنة أخت عوض الميكانيكي التي تزوجها "الكبير" لترعي أولاده العترة وجوني، في ظل غياب زوجته هدية عن المنزل لمدة 6 سنوات بسبب المرض.

ومسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، حاتم صلاح، مصطفى غريب والطفل عبد الرحمن طه، ومن تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.