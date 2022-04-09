شاهد .. تعرف على النجمة الشهيرة الذي تبرأت من أفلامها ورفضت الملايين مقابل العودة للتمثيل والمفاجأة ماحدث لها أمام قبر الرسول ! .. من تكون ؟؟

انت الان تتابع خبر تعرف على النجمة الشهيرة الذي تبرأت من أفلامها ورفضت الملايين مقابل العودة للتمثيل والمفاجأة ماحدث لها أمام قبر الرسول ! .. من تكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة شمس البارودي من مواليد عام 1945، ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية لمدة عامين ونصف فقط، ثم بدأت حياتها الفنية في مطلع الستينيات، وكانت في ذلك الوقت لا تزال تستخدم اسمها الحقيقي (شمس الملوك)، لكن سرعان ما غيرت اسم شهرتها ليكون (شمس البارودي) على اسم عائلتها.

وشاركت في عدد من الأفلام: (حمام الملاطيلي، المتعة والعذاب، شارع الملاهي، الجبان والحب، القطط السمان، اثنين على الطريق).

قصة إعتزالها

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي في وقت سابق عن سبب اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب، مشيرة إلى أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نظر إليها وهي أمام قبره وأدركت أنها رسالة، كاشفة عن فتوحات أخرى حدثت معها في مكة أثناء أداء مناسك العمرة.

وأضافت "البارودي"، :" شاهدت النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عند قبره وكان ينظر إليّ أثناء زيارتي إلى المدينة المنورة، فاهتززت وذهلت وانتابتني حالة بكاء شديد".

وتابعت: "وجدت نفسي أردد باكية (يا حبيبي يا رسول الله) وأنا غير مصدقة ما يُحدث لي، وتواجدت معي زوجة صديق والدي حينها، والتي صاحت فيّ قائلة (فوقي يا شمس)".

وأكملت "البارودي": "اتجهنا بعدها إلى مكة لأداء مناسك العمرة، وأثناء الطواف حدثت لي فتوحات أخرى، منها رؤيتي لفاتحة الكتاب كاملة بمعانيها وأنا أصلي".

وأردفت الممثلة المعتزلة بقولها: "حينما التزمت قرأت مدارج السالكين في 3 أجزاء، واكتشفت أنني رأيت كل ما هو مكتوب، أقسم بالله أن هذا ما حدث معي حينها".

وختمت “البارودي”: "أيقن قلبي حينها أن كل شيء إلى زوال، سواء المال أو الجاه أو الشكل أو الجمال، فلن يبقى معي في قبري سوى قوة إيماني، وحينها قررت اعتزال التمثيل وأنا في أوج توهجي الفني".

والفنانة شمس البارودي متزوجة من الفنان الكبير حسن يوسف، وملتزمة بارتداء الحجاب والإبتعاد عن الإعلام طوال السنوات الماضية بعد اعتزالها.

ونشرت شمس البارودي إعلان بإحدى الجرائد بالثمانينيات أن الأفلام التي تعرض لها حاليا أو مستقبلا كلها أفلام قديمة تم تصويرها منذ سنوات وتؤكد أنها اعتزلت الفن نهائيا منذ فبراير 1982 بعد أدائها العمره.