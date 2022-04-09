شاهد .. بسبب ما حدث معها في الطفولة.. مي عز الدين تكشف لأولة مرة و بكل جرأة عن سبب عنوستها 42 عاماً .. السبب سيصدمك !

انت الان تتابع خبر بسبب ما حدث معها في الطفولة.. مي عز الدين تكشف لأولة مرة و بكل جرأة عن سبب عنوستها 42 عاماً .. السبب سيصدمك ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

تصدر اسم الفنانة مي عز الدين، تريند محرك البحث “جوجل” مؤخرًا، بعد احتفالها، بعيد ميلادها الـ 41، ليفاجئ جمهورها ومتابعيها، ببلوغها هذا السن، خصوصًا وأنها تبدو وكأنها صغيرة دائمًا، متسائلين عن الأسباب وراء عدم تقدمها على خطوة الزواج حتى الآن، والسر وراء ذلك.

النجمة مي عز الدين منذ أن بدأت مي عز الدين مشوارها الفني عام 2001، جذبت الأنظار بجمالها الذي يُشبه النجمة المصرية الراحلة زبيدة ثروت.

لكن مي لم تتزوج حتى الآن ولم يتم خطبتها سوى مرة واحدة فقط للاعب الكرة محمد زيدان، وهو ما يُطرح عليها دائماً في كل لقاء إعلامي.

مي عز الدين كانت قد تحدثت في وقت سابق، انها تعرضت لموقف في طفولتها اصابها بعقدة من الزواج، وهو ان جارهم كان يعتدي على زوجته من وقت لآخر، وحدث ان كان يضربها أمام عيناها مما اصابها بنوبة بكاء وقتها، مشيرة إلى انها حاولت التغلب عن هذه العقدة في الفترة الأخيرة.

وأجابت مي على هذا التساؤل من قبل جمهورها خلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب وقالت إنها ترغب في اتخاذ تلك الخطوة عن حب، وليس زواجًا تقليديًا، وأنها كأي فتاة يتقدم لها العرسان لكنها تبحث عن الحب.

بالإضافة إلى ذلك قالت عز الدين إن شخصيتها قوية ومتطلباتها في الزوج صعبة ولا ترغب في ترك عملها من أجل إرضاء زوجها، ما جعلها لم تقدم على الزواج حتى الآن، كذلك لا تستطيع اتخاذ قرار الزواج بالعقل فقط، وأنها حاولت هذا الأمر لكن فشلت .

شائعات في حياة مي عز الدين هذا ولم تسلم مي من الشائعات طوال حياتها والتي كان أبرزها شائعة ارتباطها بالفنان المصري تامر حسني، والتي ظلت تلاحقها حتى زواجه.

ونظراً لعلاقة الصداقة القوية التي تربطها بالممثل أحمد السعدني، فقد لاحقتها أيضاً شائعات زواجهما، ولكنه وضع حد لها.

وطاردت مي شائعة ثالثة وهي زواجها من رجل أعمال مصري شهير، ولكنها خرجت بنفسها لتنفي الشائعة وتعبر عن انزعاجها.