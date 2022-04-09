شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. وفاة نجم مسلسل ’’الكبير أوي‘‘ تبكي قلوب الجمهور.. لن تصدقوا من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. وفاة نجم مسلسل ’’الكبير أوي‘‘ تبكي قلوب الجمهور.. لن تصدقوا من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

نشر الفنان أحمد مكي، صورة لنجوم الفن اللذين رحلوا عن عالمنا، وهم أبطال الأجزاء السابقة من مسلسل الكبير أوي، ومنهم الفنان أحمد حلاوة.

وقام الفنان أحمد مكي بنشر الصورة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلا: "دائما في القلب، وحشتونا جدا وافتقدناكم.. الله يرحمكم ويحسن إليكم، نسألكم الدعاء لهم".

وتفاعل الجمهور مع المنشور وعبروا عن حزنهم على وفاة النجوم الراحلين داعين لهم بالرحمة والمغفرة.

وتوفي أحمد حلاوة أواخر الشهر الماضي عن عمرٍ يناهز 73 عاماً، بعد إصابته خلال شهر فبراير بفيروس كورونا، دخل على إثرها العناية المركّزة. ووُصفت حالته بالخطيرة سيّما أنه دخل في غيبوبة تامة، ووُضع في الأيام الأخيرة على جهاز تنفسٍ صناعي.

وقدم كلا من النجوم الراحلين، أدوارا مؤثرة خلال مشاركتهم في مسلسل "الكبير أوي"، وجاء الفنان يوسف عيد الذي جسد دور الكابتن "حمدي كاتا" مدرب الملاكمة، والفنان سعيد طرابيك الذي جسد دور "عم جابر" غفير ومساعد الكبير أوي، والفنان حسن كفتة في دور الكابتن "توفيق".

ويشارك الفنان أحمد مكي في السباق الرمضاني الحالي 2022، بمسلسل "الكبير أوى6"، ويشاركه البطولة كلا من رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.