شاهد .. لن تصدق كم تبلغ سعر 30 ثانية فقط إعلان في مسلسل (الاختيار 3) على قناة On.. رقم فلكي صدم كل من سمعه !

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تبلغ سعر 30 ثانية فقط إعلان في مسلسل (الاختيار 3) على قناة On.. رقم فلكي صدم كل من سمعه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

ينتمي مسلسل الاختيار 3 إلى قائمة المسلسلات ذات الميزانيات الضخمة، ويعود ذلك إلى المعارك التي تستنزف جزءا كبيرا من الميزانية، بالإضافة إلى أجور النجوم المشاركين في العمل.

يتناول مسلسل "الاختيار 3" في موسمه الجديد بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، ضد إرهاب جماعة الإخوان في الفترة من ثورة 30 يونيو 2012 وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، وحتى المرحلة الحالية. ومن المقرر عرض مسلسل "الاختيار 3" على شبكة قنوات"أون" بشكل حصري.

ويعد مسلسلا الاختيار3 المذاعان على شبكة ON الأعلى سعرًا فى ثمن الفواصل الإعلانية، إذ يقدر سعر الفاصل الإعلانى لمدة 30 ثانية لمسلسل الاختيار بنحو مليون جنيه.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وايمان العاصي، وسمر مرسي، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.