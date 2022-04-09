شاهد .. خفايا صادمة تُكشف لأول مرة وراء اختفاء النجم صلاح السعدني ورفضه العودة للتمثيل مُطلقاً .. زوجته كشفت السر الخطير للعلن !

انت الان تتابع خبر خفايا صادمة تُكشف لأول مرة وراء اختفاء النجم صلاح السعدني ورفضه العودة للتمثيل مُطلقاً .. زوجته كشفت السر الخطير للعلن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت زوجة عمدة الدراما الفنان الكبير صلاح السعدنى أسرار صادمة عن رفضه العودة للتمثيل وابتعاده عن الأضواء.

وقالت زوجة الفنان الكبير فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن ابنه الفنان أحمد السعدنى حاول إعادة والده للتمثيل والأضواء لأنه يتمنى أن يشاركه فى عمل فنى ولكن الفنان الكبير رفض مكتفيًا بما قدمه خلال مشواره وتاريخه الفنى.

وأكدت إن عمدة الدراما بخير وصحة جيدة وأن أحفاده استطاعوا أن يخرجوه من حالة الحزن التى أصابته بعد رحيل رفاق عمره وأصدقائه ومنهم نور الشريف ومحمد وفيق، مؤكدة أن ابنه الفنان أحمد السعدنى حاول أكثر من مرة إقناعه للعودة للفن والتمثيل حيث يتمنى أن يجمعهما عمل فنى ولكن الفنان الكبير صلاح السعدنى رفض.

وأشارت زوجة صلاح السعدنى إلى أن ابنها الفنان أحمد السعدنى شارك والده عمل واحد وهو صغير، ولكنه بعد ذلك كان يتحرج من مشاركة والده أى عمل فنى حتى لا يقال إنه تمت مجاملته من أجل والده، والآن يندم أنه لم يشارك والد أى عمل فنى بعد أن أصبح شابًا واحترف الفن، مؤكدة أن الفنان الكبير صلاح السعدنى لا يفكر فى العودة للتمثيل والفن من جديد ويكتفى بالحياة الهادئة التى اختارها لنفسه بعيدًا عن الأضواء .

وقالت السيدة منى زوجة الفنان الكبير صلاح السعدنى: "الحمد لله هو زى الفل لكنه اكتفى بما قدمه من أعمال وتاريخ فنى يفخر به ويفضل الحياة فى هدوء بعيدًا عن الأضواء، وهو الأن يقضى أغلب أوقاته مع أحفاده، ويتابع الأعمال الدرامية ويشعر بسعادة كبيرة وهو يتابع أعماله الفن التى تتم إعادتها، كما يتابع ما ينشر عنه فى وسائل الإعلام".

واحتفل عمدة الدراما الفنان الكبير المبدع المثقف صلاح السعدنى في أكتوبر الماضي بعيد ميلاده الـ88 فى هدوء مع أسرته بعيدًا عن الأضواء والضجيج فى عزلته التى اختارها لنفسه منذ ما يقرب من 9 سنوات بعد آخر أعماله الفنية التى قدمها وهو مسلسل القاصرات.

وابتعد الفنان الكبير صلاح السعدنى عن الظهور لعدة أسباب منها الحالة الصحية، وحالة الحزن التى أصابته بعد فقد عدد من أعز أصدقائه ، وبسبب عدم وجود خامات فنية تليق بتاريخه الذى تعاون فيه مع كبار صناع الدراما وكتابها، ومنهم أسامة أنور عكاشة، ومحمد صفاء عامر والمخرج اسماعيل عبدالحافظ.

وجسد السعدني شخصيات رسخت فى ذاكرة الملايين وأصبحت علامات فى تاريخ الدراما، ومنها شخصية عاطف فى "أبنائى الأعزاء شكرا"، العمدة سليمان غانم فى "ليالى الحلمية"، ونصر وهدان القط فى "حلم الجنوبى"، ود عزيز محفوظ فى مسلسل "الأصدقاء"، والحاج عبد القادر عوف فى "كفر عسكر"، والمعلم ابراهيم العقاد فى "الباطنية"، وكان آخر الأعمال التى قدمها عمدة الفن شخصية عبد القادر فى مسلسل القاصرات عام 2013 وبعدها ابتعد عن الأضواء ولكنه لم يبتعد عن قلوب ووجدان الملايين من محبيه وعشاق فنه.

المصدر: اليوم السابع