شاهد .. لن تتوقع كم بلغ أجر أحمد مكي في مسلسل (الكبير أوي 6) .. الرقم ضخم للغاية و سيصدمك بالتأكيد !!

انت الان تتابع خبر لن تتوقع كم بلغ أجر أحمد مكي في مسلسل (الكبير أوي 6) .. الرقم ضخم للغاية و سيصدمك بالتأكيد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

حظي الفنان أحمد مكي، بردود فعل واسعة، مع بداية انطلاق الحلقات الأولى من مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، إذ تصدّر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، بعد مرور نحو سبعة أعوام كاملة على الجزء الخامس، وهناك حالة من الترقب والتشويق، لمتابعة أحدث أجزاء السلسلة الكوميدية التي حققت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا منذ انطلاقها عام 2010.

وعلى مدار الفترة الزمنية ما بين الجزأين الخامس والسادس من مسلسل الكبير أوي، صارت هناك فجوة إلى حدّ ما في الأعمال الكوميدية، ليتوجه جمهور هذه السلسلة إلى الأعمال الكوميدية الأخرى، سواء مسلسلات أو برامج.

وكشفت مصادر فنية عن أجر أحمد مكي عن دوره في مسلسل "نجيب زاهي زركش" والذي بلغ حوالي 22 مليون جنيه (ما يعادل نحو 1.5 مليون دولار).