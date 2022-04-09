انت الان تتابع خبر لن تتوقع كم بلغ أجر أحمد مكي في مسلسل (الكبير أوي 6) .. الرقم ضخم للغاية و سيصدمك بالتأكيد !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)
حظي الفنان أحمد مكي، بردود فعل واسعة، مع بداية انطلاق الحلقات الأولى من مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، إذ تصدّر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، بعد مرور نحو سبعة أعوام كاملة على الجزء الخامس، وهناك حالة من الترقب والتشويق، لمتابعة أحدث أجزاء السلسلة الكوميدية التي حققت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا منذ انطلاقها عام 2010.
وعلى مدار الفترة الزمنية ما بين الجزأين الخامس والسادس من مسلسل الكبير أوي، صارت هناك فجوة إلى حدّ ما في الأعمال الكوميدية، ليتوجه جمهور هذه السلسلة إلى الأعمال الكوميدية الأخرى، سواء مسلسلات أو برامج.
وكشفت مصادر فنية عن أجر أحمد مكي عن دوره في مسلسل "نجيب زاهي زركش" والذي بلغ حوالي 22 مليون جنيه (ما يعادل نحو 1.5 مليون دولار).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. لن تتوقع كم بلغ أجر أحمد مكي في مسلسل (الكبير أوي 6) .. الرقم ضخم للغاية و سيصدمك بالتأكيد !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.