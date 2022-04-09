شاهد .. ظن البعض أنه حبيبها.. كم تبلغ النجمة غادة عادل من العمر حتى يكون لديها ولد بهذا الكبر.. الجمهور مصدوم مما شاهده !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظن البعض أنه حبيبها.. كم تبلغ النجمة غادة عادل من العمر حتى يكون لديها ولد بهذا الكبر.. الجمهور مصدوم مما شاهده !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة غادة عادل ولدت في 25 ديسمبر 1974 لعائلة مصرية في بني غازي بليبيا.

بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ثم جاءت شهرتها بعد أن شاركت في عدة كليبات لمطربين معروفين مثل راجعين لعمر دياب 1995 والمطرب هاني شاكر في تصوير أغنية "تخسري" عام 1997 ثم شاركت في عدة أعمال ومنها زيزينيا قبل أن تبدأ البداية الحقيقة مع دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

في وقت سابق عاش الجمهور حالة صدمة عقب رؤية أولاد غادة عادل، حيث ظهر نجلها الأكبر كشاب ظنه البعض أنه حبيبها وليس ابنها.

تزوجت الفنانة غادة عادل من المنتج والمخرج مجدي الهواري وهو من اكتشفها وقدمها للسينما كوجه جديد، ورزقت غادة عادل من مجدي الهواري على خمس أبناء وهم:" محمد، حمزة، مريم، عبد الله، عز الدين.

في سياق متّصل ، تشارك غادة عادل في مسلسل "أحلام سعيدة" والذي يعرض حالياً في شهرنا الحالي رمضان ويشاركها العمل كل من الفنانين: يسرا، مي كساب، نور محمود، شيماء سيف، انتصار، ونبيل نور الدين، وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.